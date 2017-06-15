КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Депутаты Партии социалистов обратились в Конституционный суд (КС) республики с просьбой пояснить статью 266 Кодекса о правонарушениях о правонарушениях Республики Молдова "Нарушение законодательства и правил в области обязательного медицинского страхования".

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Парламент Молдовы утвердил новую цену на медицинский полис в 2017 году

"На сегодняшний день гражданин, когда не покупает полис, то есть не оплачивает взнос обязательного медицинского страхования, вносит штраф", — заявил журналистам депутат-социалист Владимир Односталко.

Он напомнил о случае, когда гражданина Молдовы поместили под арест на 30 суток только потому, что у него не было полиса.

"Сейчас статья 36 Конституции говорит очень четко о том, что государство гарантирует медпомощь любому гражданину Республики Молдова. На сегодняшний день государство зарабатывает на этих штрафах от 750 до 1650 леев с каждого человека, в случае, если у него элементарно нет денег на полис", — добавил депутат.

По его словам, сейчас у 15% граждан страны нет полиса обязательного медицинского страхования. Депутат признал, что медстраховки у людей нет из-за низкого уровня жизни.

"Мы все знаем, что у те граждане, которые приобрели полис, в большинстве своем сами оплачивают медикаменты при госпитализации, или, когда им нужно пройти лечение. Это говорит о нефункциональности полиса", — сказал Односталко.

По его мнению, "в таком разрезе подобная дискриминационная мера негативно влияет на уровень жизни".

"Поэтому мы обратились в Конституционный суд с просьбой о трактовке ст. 266. Надеемся, что КС выскажется в пользу граждан, а не правительства, которое зарабатывает деньги на и без того бедной стране", — заключил Односталко.

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