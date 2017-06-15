В ночь на 22 июня в Молдове пройдет акция "Свеча памяти"

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В ночь на 22 июня в Молдове состоится акция "Свеча памяти", сообщил корреспонденту Sputnik руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального Координационного Комитета "Победа" Алексей Петрович.

Он подчеркнул, что акция "Свеча памяти" пройдет после церемонии захоронения останков советских воинов, найденных в ходе совместной немецко-молдавской поисковой экспедиции.

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По данным архивных записей, как отметил Петрович, эти бойцы погибли в ходе обороны Кишинева летом 1941 года. Захоронение пройдет в 17.00 на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе.

Акция "Свеча памяти" пройдет у руин долговременной огневой точки №417 близ села Кошница Дубоссарского района.

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"Гарнизон огневой точки принял неравный бой против фашистских захватчиков летом 1941 года, не сдался врагу и полностью погиб. В память о героях будет организован просмотр документальных фильмов о Великой Отечественной Войне, прозвучат песни и стихотворения военных лет и о войне. Участникам приготовят фронтовую кашу в полевых условиях и горячий чай", — отметил Петрович.

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Завершится мероприятие минутой молчания и зажжением свечей в память о погибших в Великую Отечественную войну.

Акцию "Свеча памяти" проводят Русский историко-патриотический клуб, поисковый отряд "Август" при поддержке президента Республики Молдова, Посольства Российской Федерации и Российского центра науки и культуры в нашей стране.

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