На мемориале в Кишиневе перезахоронят останки советских воинов

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В Молдове отметят 76 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

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О мероприятиях, запланированных на этот день рассказал руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального Координационного Комитета "Победа" Алексей Петрович в ходе-пресс-конференции в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова.

"Для Молдовы эта война началась на полчаса раньше, чем для всего СССР — в 3.30, когда жители нашей страны мирно спали перед выходным днем. В это время государственную границу начали переходить войска фашистской коалиции", — отметил Петрович.

Основным событием, приуроченным к памятной дате, станет перезахоронение останков воинов Красной Армии в Кишиневе на мемориальном комплексе "Вечность".

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"Двадцать первого июня в 17.00 на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе состоится церемония перезахоронения останков 62 советских воинов, погибших летом 1941 при обороне Кишинева. Эти останки были обнаружены в ходе совместной немецко-молдавской поисковой экспедиции осенью 2016 года на территории молдавской столицы", — заявил Петрович.

Он отметил, что имена некоторых солдат уже установлены. На церемонии захоронения будет присутствовать и дочь одного из найденных героев — Иосифа Кантора.

Подобная церемония в Кишиневе, как подчеркнул Петрович, проводилась в последний раз в 1974 году — это произошло при открытии мемориала "Вечность". Также он добавил, что за последние 40 лет это первая поисковая экспедиция, в ходе которой удалось установить имена и узнать судьбы найденных военнослужащих.

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По словам Петровича, ежегодно патриотические организации Молдовы проводят мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной войны.

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Мероприятия будут организованы Русским историко-патриотическим клубом, поисковым отрядом "Август" при поддержке президента Республики Молдова, Посольства Российской Федерации, Российского центра науки и культуры.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В этот день фашистские захватчики перешли границу Советского Союза.

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