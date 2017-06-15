В Приднестровье запретят промысловое рыболовство и подводную охоту

ТИРАСПОЛЬ, 15 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. С 15 июня в Приднестровье запрещают промысловое рыболовство, подводную охоту водных биоресурсов на всех водных объектах общего пользования, за исключением Кучурганского водохранилища. Таковы изменения в законе о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, которые подписал на днях лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"В срок не более 30 календарных дней со дня вступления в силу закона необходимо расторгнуть в одностороннем порядке договоры о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления промыслового лова, заключенные с физическими и (или) юридическими лицами", — отмечается в документе.

Изменения в закон также предполагают, что будут аннулированы и все разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, выданные для осуществления промыслового рыболовства и подводной охоты на водных объектах общего пользования.

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Действие моратория продлится три года, вплоть до 15 июня 2020 года.

В то же время на днях снимается запрет на любительский и спортивный лов рыбы, который был установлен в период нереста. Как писал ранее Sputnik, рыболовство было запрещено с 20 апреля по 20 июня в реке Днестр (с притоками) и от города Каменка вверх по течению до границы с Украиной. С 15 апреля по 15 июня под запрет попала ловля рыбы в рыбохозяйственных водоемах, в Кучурганском и Дубоссарском водохранилищах, а также в реке Днестр (с притоками) до города Каменка и на отрезке участка от плотины Дубоссарской ГЭС вниз по течению, включая протоку Турунчук, до границы с Украиной.

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