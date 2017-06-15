Приднестровцы занялись чисткой

ТИРАСПОЛЬ, 15 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. Свыше 300 кубометров бытовых отходов собрало более 2,5 тысяч участников всеобщей акции "Чистый берег", которая проводилась в Приднестровье на протяжении двух недель. Мероприятие организуется уже в третий раз, его инициатором выступает минсельхозприроды.

"В ведомстве была организована горячая линия — звонили как представители организаций, так и общественность, просто неравнодушные люди и интересовались, в каких населенных пунктах и когда проводится акция для того, чтобы к ней присоединиться", — рассказали корреспонденту Sputnik в минсельхозприроды.

В ведомстве также отметили, что на сей раз мусор собирали не только у берегов Днестра, но и у других водоемов — ручьев, озер. Более того, на протяжении трех лет проведения акции в ней активно принимают участие простые жители, в том числе школьники и студенты образовательных учреждений Приднестровья, представители различных предприятий.

Впрочем, энтузиазм обычных граждан не исчерпывается только участием во всеобщей акции. Не ограничиваясь лишь ее рамками, общественность подхватила идею экологического проекта минсельхозприроды и самостоятельно организовывает рейды по берегам Днестра для их очистки от бытовых отходов.

Как сообщал ранее Sputnik, в 2015 году в акции "Чистый берег" по всему региону приняло участие свыше трех тысяч человек, которым удалось собрать 625 м3 мусора. В 2016 году к акции присоединилось уже 4600 человек, собравших около 400 м3 мусора.

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