В Кишиневе уличные торговцы не хотят уходить с насиженных мест

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik, Дарья Чернега. В Кишиневе уличные продавцы овощей и фруктов, которых накануне утром разогнала полиция, не хотят уходить с насиженных мест. После стычки с органами правопорядка, они все равно приходят на свои рабочие места в надежде убедить полицию и администрацию Центрального рынка в своей правоте.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Полиция опубликовала видео потасовки на Центральном рынке

"Нам говорят, что на территории рынка есть свободные места. Но их нет! Где они, пусть покажут! Если бы места были, мы бы не торговали на дороге!", — возмутился торговец по имени Григорий.

По словам администратора центрального рынка Виктора Гутюма, свободные лотки на центральном рынке есть. Их число варьируется в зависимости от ежедневного наплыва продавцов сельхозпродукции. Как пояснил Гутюм, в один день может насчитываться 50 свободных мест, в другой и 400. Однако изгнанные с обочин торговцы от предложения администрации рынка отказываются. Они уверены, что в свободные павильоны не заходят покупатели. А чтобы получить "хлебное" место, нужно дать взятку в 500 евро. Администрация предприятия эти обвинения отрицает. Но при этом признает, что на всех уличных торговцев, развернувших деятельность за пределами рынка, мест не хватит.

"На основании закона о коммерции мы должны предоставить людям, которые продают сельхозпродукцию не менее 30% территории рынка. Мы уже перешли за этот рубеж", — пояснил Гутюм.

По словам чиновника, за использования мест на центральном рынке Кишинева торговцы должны платить 12 леев в день.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>