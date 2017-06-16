В Кишиневе временно уберут троллейбусный маршрут: в чем причина

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. С вечера пятницы в Кишиневе временно перестанет ходить троллейбус №24.

"В связи с проведением ремонтных работ по реабилитации дорожной инфраструктуры на бульваре Ренаштерий с 23.30 16 июня временно приостановят работу ночные троллейбусы, которые курсируют по маршруту №24", — сообщили в управлении электротранспорта Кишинева.

В Национальном инспекторате по патрулированию, в свою очередь, сообщили, что ремонтные работы по укладке асфальта на бульваре Ренаштерий начнутся в 22.00.

Их планируют завершить к 06.00 следующего дня.

"Обращаем внимание, что по необходимости движение транспорта на этом участке будет остановлено и перенаправлено", — подчеркнули в правоохранительных органах.

Полиция просит водителей объезжать указанный участок, следовать дорожным указателям и сигналам патрульных.

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