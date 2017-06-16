Молдову затопит: синоптики вынесли два предупреждения

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Государственная гидрометеослужба Молдовы вынесла в пятницу сразу два предупреждения о действии "желтого кода" метеоопасности по всей стране в связи с неустойчивым характером погоды, который может привести к подтоплению некоторых территорий.

Синоптики сообщили, что предупреждение будет действовать с 15.00 субботы до вечера воскресенья (20.00).

"В указанный период ожидаются сильные ливни c грозами, местами с градом и шквалистым усилением ветра порывами до 15-20 м/с ", — говорится в сообщении ведомства.

При этом метеорологи предупреждают, что объем осадков может достичь 15-25 литров на квадратный метр, а местами и 30-35 литров на такой участок.

"В связи с этим на некоторых малых реках и водотоках возможно формирование интенсивного местного склонового стока с риском подтопления низменностей", — подчеркнули в Госгидрометеослужбе.

Экономических агентов, в ведении которых находятся пруды и водохранилища, специалисты просят обратить внимание на состоянии плотин прудов и водохранилищ.

Что делать в грозу?

В таких погодных условиях появляется вероятность получения удара молнией, возможны повреждения линий электропередач. Также при такой погоде могут пострадать сельскохозяйственные культуры.

В такую погоду метеорологи рекомендуют не покидать здания без лишней необходимости. Людям следует находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества. Также должны быть закрыты все окна и двери. Кроме того, в грозу лучше отключить от электросетей электробытовую технику, находиться вдали от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно.

Чтобы избежать удара молнией, при отсутствии надежного убежища в открытом поле следует свернуться клубком, колени прижать к груди. Такое положение, подчеркивают специалисты, позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы.

Если во время грозы человек оказался в автомобиле, самое безопасное – это закрыть все окна и не выходить из транспортного средства.

© Sputnik/ Как обезопасить себя во время грозы и молнии

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