Трава у дома: в Молдове прикрыли наркобизнес в огороде

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдовы передала в суд уголовное дело, открытое на пятерых жителей района Унгены, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах.

По данным следствия, подозреваемые высаживали коноплю в саду одного из членов преступной группировки. Затем они изготовляли марихуану, расфасовывали наркотики по дозам и продавали по 130-150 леев за один грамм.

Проведены многочисленные обыски, в результате которых обнаружены и изъяты в больших количествах марихуана и ее семена, а также другие виды наркотиков (опиум и мак).

Членам группировки грози до 15 лет тюрьмы.

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