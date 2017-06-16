Больше туристов из Молдовы стали ездить в Россию

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Молдова вошла в топ-10 стран, граждане которых посещают Россию с целью отдыха и знакомства с различными туристическими объектами — таковы данные российского туристического агентства ТурСтат за I квартал 2017 года.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Болгария, Греция или Турция – куда податься молдавскому туристу

Из Молдовы в Россию было совершено 107 тысяч туристских поездок в I квартале 2017 года, что на 29% больше, чем годом ранее.

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Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за первые три месяца 2017 года снизилось на 2.5% до 4,4 миллиона визитов.

Также в топ-10 стран въездного туризма в Россию за этот период вошли Украина (1,578 тысячи поездок), Казахстан (657 тысяч), Финляндия (234 тысячи), Польша (189 тысяч), Китай (183 тысячи), Азербайджан (181 тысяча), Армения (131 тысяча), Узбекистан (99 тысяч) и Абхазия (92 тысячи).

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Молдавский туризм: между победой и поражением

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