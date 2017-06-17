Молдавский астролог о том, кому и куда стоит ехать отдыхать

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Несмотря на постиндустриальный мир, глобализацию и информационную революцию, многие продолжают верить в мистическую связь звезд и человеческих судеб. Сейчас начало лета и самое время поинтересоваться у астрологов, каким знакам Зодиака какой отдых предпочтительней.

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Директор кишиневского Центра Астрологических Исследований Зинаида Вишневская утверждает, что носителей "чистых" знаков Зодиака очень мало, в связи с чем подходить к отдыху нужно индивидуально.

"Связь между звездами и предпочтением человека — где ему нужно отдыхать, конечно же, присутствует. Но категоричности нет — нельзя точно сказать — этому знаку можно ехать на море, а этому нельзя ездить отдыхать в горы. У каждого человека есть взаимосвязь с несколькими планетами, причем в разный период жизни разная. Нужно подходить индивидуально", — сказала астролог.

Вместе с тем, Вишневская утверждает, что есть знаки Зодиака, которые предрасположены к путешествиям и которым претит сидячий образ жизни без смены обстановки.

"Чистых" знаков не бывает. Но Стрельцы и Водолеи более других знаков предрасположены к смене мест, к путешествиям. Это действительно люди, которые любят путешествовать, которым очень нравится познавать окружающий мир", — резюмировала эксперт.

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