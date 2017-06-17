Дорин Киртоакэ птица вольная: где был замечен кишиневский мэр

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В социальных сетях можно увидеть фотографию, на которой, находящийся под домашним арестом Дорин Киртоакэ стоит во дворе дома возле собственного автомобиля.

Фотографию в социальных сетях разместил Stanley Vartanian, и предложил придумать для нее лучшую подпись, пригласив на конкурс и представителей силовых структур.

Комментаторы фотографии отмечают, что мэр находится во дворе собственного дома, основной вопрос, который интересует кишиневцев — предусматривает ли режим домашнего ареста прогулки во дворе. Кроме того, согласно законодательству, если Киртоакэ был вызван в прокуратуру, то его должны, в обязательном порядке, сопровождать сотрудники правоохранительных органов.

25 мая 2017 года мэр Кишинева Дорин Киртоакэ был задержан на 72 часа сотрудниками НЦБК по делу о платных парковках, после чего получил 30 суток домашнего ареста.