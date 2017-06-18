Погода в воскресенье: где в Молдове дожди будут сильнее

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, до вечера в воскресенье по всей стране будут идти дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в южных районах республики. В этой части Молдовы, а также в центре прогнозируют грозы.

Температура воздуха при этом составит +18, +21 градус на севере, +19, +22 — в центральных районах, +20, +23 — на юге. Возможен град.

Ранее Госгидрометеослужба ввела "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Он действует до 20.00 заключительного дня этой недели.

В указанный период ожидаются сильные ливни c грозами, местами с градом и шквалистым усилением ветра порывами до 15-20 м/с. При этом метеорологи предупреждают, что объем осадков может достичь 15-25 литров на квадратный метр, а местами и 30-35 литров на такой участок. В связи с этим на некоторых малых реках и водотоках возможно формирование интенсивного местного склонового стока с риском подтопления низменностей.

Кратковременные дожди пройдут и в понедельник, но лишь в северных районах страны. В этот день также возможны грозы. Температура воздуха днем будет варьировать от +21 до +26 градусов по Цельсию.

Что делать в грозу?

В таких погодных условиях появляется вероятность получения удара молнией, возможны повреждения линий электропередач. Также при такой погоде могут пострадать сельскохозяйственные культуры.

В такую погоду метеорологи рекомендуют не покидать здания без лишней необходимости. Людям следует находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества. Также должны быть закрыты все окна и двери. Кроме того, в грозу лучше отключить от электросетей электробытовую технику, находиться вдали от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно.

Чтобы избежать удара молнией, при отсутствии надежного убежища в открытом поле следует свернуться клубком, колени прижать к груди. Такое положение, подчеркивают специалисты, позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы.

Если во время грозы человек оказался в автомобиле, самое безопасное – это закрыть все окна и не выходить из транспортного средства.

© Sputnik/ Как обезопасить себя во время грозы и молнии

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>