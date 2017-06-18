Лицеи Молдовы остаются без преподавателей

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В новом учебном году в образовательных учреждениях страны будет не хватать сотен дидактических кадров, свидетельствуют данные министерства просвещения Молдовы.

Как уточняют в ведомстве, в 2017-2018 учебном году есть необходимость в 1865 дидактических кадрах. При этом ВУЗы по специальности педагогика закончат 872 студента, а колледжи — 129 человек, то есть в общей сложности появится тысяча молодых преподавателей.

"Это лишь частично решит проблему дефицита кадров в образовательных учреждениях", — подчеркнули в министерстве просвещения.

Однако нет никаких гарантий, что все выпускники поступят на работу по специальности. Отпугнуть их может и низкий уровень оплаты труда в этой сфере. В 2017 году педагоги не раз выходили на протесты с требованием поднять им зарплату.

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