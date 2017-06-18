Патрульные в Молдове ужесточают контроль: в чем причина

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. За водителями в Молдове будут следить пристальнее в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий в стране.

Как сообщили в воскресенье в Национальном инспекторате по патрулированию, за три дня в республике произошли 24 серьезных аварии, в результате которых погибли 4 человека, а еще 43 получили различные повреждения. Среди пострадавших есть дети.

"По предварительным данным, среди причин ДТП — несоблюдение правил дорожного движения, превышение скорости, игнорирование дорожных указателей. Есть случай, когда водитель уснул за рулем", — подчеркнули в полиции.

Также патрульные обращают внимание на то, что некоторые граждане продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии. За указанный период поймали 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

"Обращаем внимание, что сегодня и в последующие несколько дней сотрудники Национального инспектората по патрулированию усилят контроль на национальных трассах и будут работать в повышенном режиме, чтобы предотвратить неприятные ситуации на дорогах", — говорится в сообщении полиции.

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