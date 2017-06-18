Ксения Дели задумалась о ребенке

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Модель из Молдовы Ксения Дели не исключила, что в будущем у нее появится ребенок. Во время прямой трансляции в Instagram один из подписчиков молдавской красавицы задал ей вопрос о том, не планирует ли модель заводить детей.

"Конечно, планирую", — ответила Дели.

При этом, она не уточнила, как скоро в ее семье ожидается пополнение.

Год назад Дели вышла замуж за 62-летнего египетского бизнесмена Осама Фати Рабаха Али-Шарифа. Свадьба состоялась 4 июня 2016 года на острове Санторини (Греция). Подготовкой к церемонии занималась сама Дели. Как она и хотела, их свадьба произвела фурор. Пресса еще долго писала на эту тему, отмечая, что торжества обошлись избраннику нашей соотечественницы в миллион евро.

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