Кто в Кишиневе останется без воды: отключения пройдут с начала недели

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. С понедельника по среду часть потребителей муниципия Кишинев останутся без воды. Об этом сообщил поставщик АО "Apă-Canal Chişinău".

© Sputnik/ Nicolai Kibich Сколько на самом деле нужно выпивать воды

Таким образом, в понедельник, 19 июня, в связи с заменой счетчиков и кранов с 09.00 до 17.00 не будет воды в селе Ревака (коммуна Сынджера).

Во вторник, 20 июня, по причине замены водопровода на столичной улице Парис, без воды с 09.00 до 16.00 останутся жители домов 47-53 (в том числе дроби), расположенных на той же улице, а также дома с 13 по 19 (в том числе дроби) на улице Маринеску.

А из-за ремонта насосной станции на улице Мунчештской, дом №406 будет без воды в среду, 21 июня, с 09.00 до 14.00.

Для получения дополнительной информации можно звонить в центральную диспетчерскую "Apă-Canal Chişinău" по номерам 022-25-66-66 и 022-85-77-77.

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