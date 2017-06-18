Быстрее, сильнее, выше: молдавским полицейским придется сильно попотеть

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik, Дарья Чернега. Новый регламент по сдаче нормативов утвердили еще в марте текущего года. Согласно документу, тест на физподготовку пройдут не только полицейские и патрули, но и кадровые сотрудники МВД.

По новому регламенту весь состав ведомства условно разделили на три категории: "обычную", "продвинутую" и "специальную". От категории будет зависеть сложность и частота упражнений для своеобразного "зачета по физкультуре", пояснил Sputnik начальник спортивного клуба "Динамо" Аркадий Бостан.

"В обычную категорию входят сотрудники, чья деятельность связана с кабинетной работой. Они тоже должны вести здоровый образ жизни, чтобы потом меньше уходили на больничный. В конце концов, речь идет о расходах государства и нашего министерства, деньги лучше перенаправить на предотвращение заболеваний", — отметил специалист.

© Sputnik/ Владимир Сергеев Удержится ли в седле молдавский полицейский

По словам Бостана, в этом году полицейские будут сдавать нормативы по системе тренировок кроссфит. Ее суть состоит в выполнении четко заданного комплекса упражнений за минимальное время. Кроссфит развивает сразу несколько физических качеств: выносливость, ловкость и силу. По новому регламенту, оценивать физподготовку будут, исходя из командных достижений.

"Очень большой акцент делается на групповую работу. Это объясняется тем, что полицейские должны подставлять друг другу плечо. Мы теперь не будем учитывать индивидуальные результаты каждого как раньше. В каждой команде в зачет пойдет время выполнения упражнений замыкающего", — пояснил собеседник.

Сложность заданий будет зависеть и от возраста сотрудников МВД. Для этого их условно разделили на семь возрастных категорий.

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