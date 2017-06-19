БАК-2017: снизят ли оценку за написание в тесте "Великая Отечественная"

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Министерство просвещения Молдовы прокомментировало информацию о том, что выпускникам на экзамене по истории якобы снизят оценку на балл, если они напишут вместо "Вторая мировая война" — "Великая Отечественная".

Материал на эту тему появился в одном из молдавских изданий.

В частности, журналисты ссылаются на родителей двеннадцатиклассника русскоязычного лицея, которого в школе предупредили, что на экзамене по истории ни в коем случае нельзя писать словосочетание "Великая Отечественная Война", а следует только — "Вторая мировая" или "Советско-германская".

Как сообщили источники издания, на это было якобы устное распоряжение министерства просвещения страны.

В профильном ведомстве опровергли эту информацию.

"Официальная позиция министерства просвещения Молдовы не была получена со стороны журналистов, когда они написали этот материал. Появившаяся в данной статье информация не соответствует действительности", — отметили Sputnik в пресс-службе Минпросвещения.

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