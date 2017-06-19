Кишиневцы, презрев коммунальщиков, сами укладывают асфальт

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. В Сети появилось фото, на котором видно, как в Кишиневе мужчина засыпает некую субстанцию в огромную дырку в асфальте.

Чтобы ему не мешали другие автомобили, мужчина перекрыл проезд своей машиной.

"Мужчина собственноручно заделывает яму на дороге за свой счет. Какой смысл иметь правительство, если оно не выполняет элементарные обязанности?", — написал автор фото.

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