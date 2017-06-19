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Публикуется впервые: ужасы блокадного Ленинграда

© Sputnik/ Израиль Озерский
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (146)
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Жительница блокадного Ленинграда Зоя Афтений-Одегова рассказала о том, что жителям города пришлось пережить в годы фашистской агрессии

 Близится годовщина начала гитлеровской агрессии на Советский Союз, 22 июня, в связи с чем Sputnik Молдова продолжает бессрочный проект "Память о Победе".

Блокадный Ленинград. Октябрь 1942 года
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Одной из самых героических страниц истории кровопролитной борьбы с фашизмом стала блокада Ленинграда. Она также связала этот город-герой и Молдову — именно приезду в Кишинев преподавателей и студентов-медиков наша страна обязана созданием учреждения, ныне зовущегося Государственным университетом медицины и фармации имени Николая Тестемицану.

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Впервые мы узнаем теперь о блокадном Ленинграде благодаря публикуемым здесь воспоминаниям одной из сотен тысяч заложников нацистского произвола — Зое Ивановне Афтений-Одеговой, ныне жительнице Кишинева.

Афтений (Одегова) Зоя Ивановна
© Sputnik/ архив Марии Чобану
Афтений (Одегова) Зоя Ивановна

Лето 41-го, вспоминает Зоя Ивановна, было очень жарким, и ленинградцы, многих из которых мобилизовали на рытье окопов, почти до середины августа после трудов купались в Финском заливе.

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К 15 августа на рытье окопов призвали и студентов, в частности учащихся Педагогического института имени Герцена, куда юная Зоя поступила на литературное отделение.

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"Указано было взять с собой ложку, миску, кружку, полотенце, мыло и т.д. Повезли нас в Колпино рыть окопы и ставить "надолбы" против танков. Кормили американской чечевицей и кокосовым маслом. Да, надо сказать, что студенты чувствовали себя на окопах героями. Именно мы, девчата, которых на окопах было подавляющее большинство. Запомнился мне один парень — студент Лео. При объявлении воздушной тревоги он раньше всех прятался в канаву и позже всех из неё вылезал. Мы смеялись: "Давно отбой воздушной тревоги, наконец-то наш Лео храбро вылезает из канавы". Он сердился и возражал: "И впредь так буду делать! Ваша храбрость никому не нужна"".

Немецкие самолеты пролетали мимо копавших траншеи студентов — целью фашистов был Ленинград, его жилой массив. Но, когда командовали: "Воздух!" и люди ложились на землю, Зоя старалась подкладывать под себя левую руку.

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"Чтоб не дай Бог её не оторвало. Ведь на ней были мои первые часики, подаренные родными к окончанию школы с отличием".

В начале сентября Красная Армия стала отступать.

"Двинулись и мы, вместе с нашей отступающей армией. Вот это было ужасно! Солдаты шли молча, опустив головы, ни с кем не разговаривали, в глаза никому не смотрели. Мы шли, а нас обгоняли низко летящие бомбардировщики. Они летели спокойно, уверенно, равнодушно несли нам разрушение и смерть. Далеко впереди мы видели огонь, дым, разрывы, обрушивающиеся дома, но всё равно мы шли вперед, домой, ведь больше возвращаться нам было некуда. Тяжело было привыкнуть к бомбардировкам, артобстрелам, но страшный голод стал нашим основным убийцей".

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В июле 1941 года всех детей в возрасте от 6 до 14 лет стали вывозить из Ленинграда в тыл.

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"Детей собрали, родители сшили им рюкзачки, снабженные всем необходимым. Их собрали и вывезли. Куда? Навстречу немцам. Поняв свою ошибку, срочно телеграфировали SOS: "Скорее спасайте своих детей!". Родители, в том числе и моя мама, помчались, где поездом, где по шпалам пешком, собирать детей. Наши Неля и Виля, разминувшись с мамой, пришли сами, голодные и загорелые".

В сентябре фашисты увеличили свою группировку ВВС под Ленинградом.

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"Артиллерийские обстрелы стали продолжительней и яростней. Нам везло. Немецкая артиллерия дальше Среднего проспекта не била, а мы жили много дальше, у самого Финского залива. С моря же нас защищал Кронштадт, который немцы взять не могли. Конечно, если бы Кронштадт был взят, то от Васильевского острова не осталось бы и следа".

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© Photo: архив Ивы Шолковской
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Все меньше становились в городе нормы продуктов и хлеба.

"Если в июле и августе в городе работали коммерческие магазины и нормы хлеба были вполне приемлемые, то с октября рабочая карточка стала 250 граммов, а служащая, иждивенческая и детская — 125 граммов в день. Коммерческие магазины закрыли, торговля стала "меновая" или "чёрного рынка". С середины октября нашим самым страшным врагом стал голод. Блага цивилизации как-то сразу исчезли: выключилось отопление, не стало электричества, прекратилось водоснабжение, перестала действовать канализация. Зима в этом страшном году началась рано — в середине ноября снег уже лежал плотно и не таял".

К публикации подготовил Николай Костыркин, Sputnik Молдова

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Тема:
Наследники великой Победы (146)

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Теги:
блокада Лениграда, 22 июня 1941 года, Великая Отечественная война, Зоя Афтений-Одегова, Ленинград, СССР
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