Граница Украины снова закрылась для граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Таможенный пункт "Бричаны-Россошаны" временно приостановил свою деятельность из-за технических сбоев в базе данных, находящейся в управлении таможенных властей Украины.

"В связи с эти рекомендуем тем, кто планировал поездку через этот пункт пропуска, выбрать другой маршрут. Интерактивную карту можно увидеть на сайте Таможенной службы Молдовы", — говорится в сообщении ведомства.

Такое на молдавско-украинской границе происходит не впервые. 11 июня по той же самой причине временно перестали работать таможенные пункты "Чадыр-Лунга 2", "Мирное", "Вулканешты", "Чишмикиой".

Примечательно, что именно с 11 июня для Украины вступил в силу безвизовый режим с Евросоюзом.

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