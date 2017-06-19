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Международный аэропорт Кишинева

Известна дата, когда в аэропорт Кишинева начнет ездить троллейбус

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Глава управления электротранспорта Георге Моргоч озвучил дату открытия троллейбусного маршрута в столичный аэропорт

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Уже в конце июня из столицы Молдовы в Международный аэропорт Кишинева начнет ездить троллейбусный маршрут. Об этом в понедельник заявил руководитель управления электротранспорта Георге Моргоч.

"Управление электротранспорта завершило все процедуры по сертификации, лицензированию и учету в госорганах пяти троллейбусов на аккумуляторных батареях. Открытие маршрута №30 "Аэропорт – Площадь Великого национального собрания" планируется 27 июня. Точное время еще уточнится и будет зависеть от графика приземления и отлета самолетов в Международном аэропорту Кишинева", — сказал Моргоч. 

Троллейбус
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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Примечательно, что 14 июня столичная администрация предложила горожанам высказаться о маршруте, по которому должны быть запущены троллейбусы на аккумуляторных батареях. На выбор предложили три варианта, причем, управление электротранспорта изначально настаивало на маршруте от аэропорта до центра молдавской столицы. Спустя пять дней объявлено о том, что именно по этому пути будет следовать этот общественный транспорт. Стоимость проезда, как и в других троллейбусах, составит 2 лея.

Еще в ноябре 2015 года Моргоч заявлял, что руководимое им управление работает над возможностью открыть троллейбусный маршрут до аэропорта. С тех пор сроки запуска неоднократно переносились по различным причинам.

В итоге лишь в середине июня протестировали пять троллейбусов на аккумуляторных батареях. Такая транспортная единица способна автономно проехать до 50 километров. Для зарядки источника питания требуется порядка часа. По словам специалистов, она может происходить, пока троллейбус едет по городу и подключен к сети.

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Теги:
троллейбус, маршрут, открытие, управление электротранспорта, Международный аэропорт Кишинева, Георге Моргоч, Кишинев
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