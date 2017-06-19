Пункт пропуска на молдавско-украинской границе заработал

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Таможенный пункт "Бричаны-Россошаны", в понедельник временно приостановивший свою деятельность из-за технических сбоев в базе данных, находящейся в управлении таможенных властей Украины, вновь заработал. Об этом сообщили в Таможенной службе РМ.

"Сейчас движение через этот пункт пропуска осуществляется в нормальном режиме. Большого трафика не наблюдается", — говорится в сообщении ведомства.

Чуть больше чем за неделю, из-за технических сбоев на молдавско-украинской границе движение временно останавливали уже дважды. В последний раз такое произошло 11 июня. Тогда временно перестали работать таможенные пункты "Чадыр-Лунга 2", "Мирное", "Вулканешты", "Чишмикиой".

Примечательно, что именно с 11 июня для Украины вступил в силу безвизовый режим с Евросоюзом.

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