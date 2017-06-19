Мэрия Кишинева вносит коррективы в работу общественного транспорта

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Вице-примар Кишинева Нистор Грозаву в понедельник подписал распоряжение о внесении корректив в работу общественного транспорта в столице Молдовы.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Водители без тормозов: общественный транспорт в Кишиневе опасен

Изменения вступят в силу с 27 июня. Таким образом, в столице откроется троллейбусный маршрут №30. Пять единиц этого вида транспорта на аккумуляторных батареях будут ездить по следующему пути: Международный аэропорт Кишинева, бульвар Дачия, виадук, улица Чуфля, бульвар Штефана чел Маре, улицы Бодони и 31 августа 1989. В пути будут проводиться 19 остановок.

В связи с появлением троллейбусного маршрута, аннулируется автобус "А", ехавший из аэропорта в коммуну Ватра.

При этом, возобновляется работа автобуса №20 "улица 31 августа 1989 – Ватра". С конечной станции он поедет по улице А.Пушкина, бульвару Штефана чел Маре, площади Дмитрия Кантемира, улице Каля Ешилор до коммуны Ватра.

"Администрация Международного аэропорта Кишинева должна предоставить места у зала прилета/вылета для остановки общественного транспорта и обеспечить условия для свободного движения троллейбусов", — говорится в тексте распоряжения.

Саму остановку предстоит оборудовать до 27 июня муниципальному предприятию "Exdrupo".