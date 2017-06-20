Новые подробности массовой замены водительских прав в Молдове

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Законопроект о водительских удостоверениях, который не на шутку встревожил молдавских водителей, будет доработан. Первоначальная версия документа обязывала смену прав с бессрочных на те, чей срок годности составляет регламентированное количество лет.

Молдавским водителям на заметку: что нужно сделать до 1 июля>>>

Сегодня в республике существует несколько типов водительских удостоверений. Во-первых, документы бессрочные, выданные до 2008 года. Во-вторых, удостоверения, полученные после этого срока и годные в течение 10 лет.

Недовольство граждан Молдовы вызвала необходимость сменить "вечные" права до 2019 года, а также то, что достигшие 65-летнего возраста водители должны будут для получения прав пройти медосмотр, и их документ будет действителен не 10, а 5 лет.

Эксперт: замена водительских прав обойдется, в среднем, в 600 леев>>>

Какой будет новая редакция законопроекта – неизвестно. Ясно одно — новый документ все равно будет предполагать смену "вечных" удостоверений, но этот процесс продет поэтапно, а не до 2019 года, о чем говорилось ранее.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>