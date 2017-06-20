Работников "Зеленхоза" Кишинева возят на авто с дырами

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Муниципальный советник Кишинева Илиан Кашу опубликовал несколько фотографий транспортных средств, на которых регулярно возят сотрудников Ассоциации "Зеленого хозяйства".

Нику Гончар Кишинев видел всякое, но это пробирает до глубины души

Вид этих грузовиков "Зил" вызывает недоумение или даже шок.

Быть или не быть Республиканскому стадиону в Молдове>>>

Невооруженным взглядом видна ржавчина на кабине и других элементах транспортного средства, кузов покрыт плесенью, дерево прогнило, в результате чего образовались дыры.

Кроме того, видно, как внизу грузовика прикреплено ведро, которое, судя по всему, туда разместили, чтобы масло не вытекало на проезжую часть.

Как утверждает Кашу, ранее муниципальный совет выделил средства на покупку микроавтобусов, которые в итоге купили, но работников продолжают возить на таком транспорте.

Похоже, теперь становится понятно, почему последствия апрельского снегопада в столице устранялись несколько недель. Да и руководство Ассоциации "Зеленого хозяйства" ранее неоднократно говорило о нехватке кадров. Логичный возникает вопрос: кто же пойдет работать в таких условиях?

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>