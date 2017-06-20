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Транспорт работников Ассоциации Зеленого хозяйства

Работников "Зеленхоза" Кишинева возят на авто с дырами

© Photo: Facebook / Ilian Casu
Общество
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Шокирующие фотографии транспортных средств, на которых возят работников Ассоциации "Зеленого хозяйства", опубликованы в сети

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Муниципальный советник Кишинева Илиан Кашу опубликовал несколько фотографий транспортных средств, на которых регулярно возят сотрудников Ассоциации "Зеленого хозяйства".

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Вид этих грузовиков "Зил" вызывает недоумение или даже шок.

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Невооруженным взглядом видна ржавчина на кабине и других элементах транспортного средства, кузов покрыт плесенью, дерево прогнило, в результате чего образовались дыры.

Кроме того, видно, как внизу грузовика прикреплено ведро, которое, судя по всему, туда разместили, чтобы масло не вытекало на проезжую часть.

Как утверждает Кашу, ранее муниципальный совет выделил средства на покупку микроавтобусов, которые в итоге купили, но работников продолжают возить на таком транспорте.

Похоже, теперь становится понятно, почему последствия апрельского снегопада в столице устранялись несколько недель. Да и руководство Ассоциации "Зеленого хозяйства" ранее неоднократно говорило о нехватке кадров. Логичный возникает вопрос: кто же пойдет работать в таких условиях?

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Теги:
работники, транспорт, Илиан Кашу, Кишинев
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