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Мусорные контейнеры в Кишиневе

Либералы могут устроить в Кишиневе новый мусорный кризис

© Sputnik / RODION PROCA
Общество
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Советники-либералы в очередной раз проигнорировали заседание муниципального совета Кишинева, которое из-за их неявки не состоялось

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Заседание муниципального совета Кишинева (МСК) во вторник вновь не состоялось по причине отсутствия кворума из-за неявки советников от Либеральной партии.

"Мы уже месяц пытаемся созвать заседание мунсовета, но и сегодня нет кворума", — констатировал глава фракции социалистов в МСК Ион Чебан.

Как пояснил советник, на заседании планировалось рассмотреть большое количество важных для столицы вопросов, в том числе касающийся вывоза мусора.

"Через 12 дней завершается срок для поиска решений, связанных с вывозом мусора из муниципия. Принятые правительством меры – временные. В какой-то момент полномочия кабмина будут ограничены, поэтому решение нужно принимать в мунсовете", — сказал Чебан. 

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При этом, советник признал, что "ситуация в Бубуечь действительно катастрофическая".

"Повторение того, что было несколько дней назад, крайне нежелательно. Проблема существует и ее нужно решить, как можно быстрее. Если мы не сделаем это в ближайшее время, то данная ситуация принесет вред всем кишиневцам", — сказал Чебан.

Ранее жители коммуны Бубуечь (пригород Кишинева) четыре дня подряд блокировали доступ спецтехники к свалке, которая находится в этом населенном пункте. Люди потребовали построить перерабатывающие предприятия или искать другие места для складирования отходов. После подобных протестов в 2010 году была закрыта мусорная свалка в селе Цынцэрены, а в конце мая этого года такую акцию провели и жители села Бубуечь. В итоге правительство Молдовы нашло решение проблемы на краткосрочный период.

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Теги:
мусорный кризис, кворум, проблема, заседание, муниципальный совет Кишинева, Ион Чебан, Кишинев
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