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Жара

В Молдове изменили прогноз погоды: нас ждет африканская жара

© Sputnik/ Grigory Sysoev
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире от Gismeteo (39)
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Госгидрометеослужба Молдовы изменили прогноз – на этой неделе в стране будет еще жарче, чем сообщалось ранее

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы скорректировала прогноз погоды на ближайшие дни. Таким образом, в республике ожидается еще более жаркая погода – в дневные часы ожидается до +36 градусов по Цельсию.

Немного ниже температура воздуха будет в среду и четверг – от +25 до +31 градуса. А вот с пятницы в Молдове будет по-настоящему жарко. В южных районах страны воздух в тени прогреется до +35 градусов. В центральных районах будет на градус ниже, а до +33 температура поднимется на севере. В субботу ожидается погода, как и в середине недели. В воскресенье и понедельник вновь температура поднимется до +35, а 27 июня синоптики прогнозируют до +36.

Погода на ближайшую неделю
© Photo: meteo.md
Погода на ближайшую неделю

Рекордный показатель 21 июня в Молдове зарегистрировали в 2012 году. Тогда столбик термометра остановился на отметке +36,4 градуса. Минимум зафиксировали в 1945 году (+6,9 градуса).

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в такую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание. 

Жара
© Sputnik/ Rodion Proca
Метеорологи рассказали об аномалиях и экстремальной погоде в 2017 году

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки.

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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире от Gismeteo (39)

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Теги:
жара, погода, прогноз, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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