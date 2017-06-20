Президент Молдовы рассказал, как вернуть гастарбайтеров домой

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Чтобы граждане Молдовы вернулись домой из-за рубежа, нужно возродить производство в республике, заявил президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямого телеэфира во вторник.

"Первые шаги возобновления сотрудничества с Россией, открытие рынка этой страны показали хороший результат", — отметил Додон.

По его словам, он пригласил в республику около 10 крупных бизнесменов, которые посетят предприятия, чтобы рассмотреть возможность инвестиций и открытия больших предприятий в нашей стране.

"Цель — найти инвестора, найти площадку, например, завод "Реут" в Бельцах или Тракторный завод в Кишиневе. Там есть хорошие площади. Затем нужно будет ехать в Россию и предлагать нашим гражданам вернуться домой на несколько лет, чтобы работать по контракту. А при других условиях наши люди не приедут обратно — им нужны четкие гарантии", — рассказал Додон.

Он подчеркнул, что на таких условиях будет много желающих вернуться.

"Уже есть около пяти потенциальных инвесторов, которые хотят работать в Молдове. Скоро мы будем знать, сколько наших граждан хотят приехать из-за рубежа. Тогда будут определены контактные лица, которые поедут в Россию, Италию и другие страны, чтобы предложить соотечественникам работу на родине", — заключил президент.

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