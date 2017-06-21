КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных городов СНГ для путешествий летом 2017 года, среди которых есть и Кишинев.

По данным ТурСтат, туристы приезжают в Кишинев летом в среднем на 1 день и тратят на проживание в гостинице 35 долларов в сутки.

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Рейтинг возглавляют столицы Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Армении и Узбекистана.

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Астана, Баку, Минск, Ереван, Ташкент, Алматы, Кишинев, Бишкек, Киев и Ашхабад входят в первую десятку самых популярных городов СНГ для туристов летом 2017 года. Самый недорогой для туристов в СНГ — Ашхабад, а самый дорогой — Астана.

Рейтинг составлен по результатам анализа предложений туров и систем онлайн-бронирования гостиниц.

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