22:14 21 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Перезахоронение останков красноармейцев

Останки 62 участников ВОВ были перезахоронены на кишиневском мемориале

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (147)
30 0 0

Останки 62 участников Великой Отечественной войны, защищавших Кишинев от фашистов в 1941 году, были перезахоронены на столичном мемориале

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В канун Дня памяти и скорби, отмечаемого 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в Кишиневе, на мемориале воинской славы "Вечность" состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 62 красноармейцев, погибших в 1941 году при обороне столицы Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.

Врачи и пациенты полевого госпиталя, где во время войны служил военврач Иван Шолковский.
© Photo: архив Ивы Шолковской
Эхо ВОВ: трогательная реликвия в семье заслуженного врача Молдовы

"Память о Победе": От Курска "до самых вражеских ворот" >>>

Впервые за последние 43 года останки борцов с фашизмом предали земле на главном мемориале нашей страны.

"Семьи героев вновь обрели своих родных"

Как сообщил корреспонденту Sputnik руководитель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, останки воинов удалось обнаружить близ территории кишиневского мемориала в результате совместной поисковой экспедиции Русского историко-патриотического клуба, отряда "Август" и Союза немецкого народа.

Разведка в плавнях
© Sputnik/ Макс Альперт
Ветераны вспоминают войну: как работала военная разведка в годы ВОВ

Благодаря найденным там же личным вещам красноармейцев и данным архивов удалось установить имена 21 советского солдата. Среди них — уроженец Кишинева Иосиф Кантор, служивший водителем. В ходе торжественной церемонии предметы, принадлежавшие этому воину — именной медальон, пряжка и пуговица — были переданы его внучке Инне Смирновой-Кантор, которая приехала из Израиля, чтобы проводить в последний путь своего деда >>>

"Память о Победе": жизнь, оборвавшаяся в своем зените >>>

"Все эти годы дедушка считался пропавшим без вести. Наша семья репатриировалась в Израиль 27 лет назад, и мы уже не чаяли получить хоть какие-то сведения о нашем дорогом родственнике. Спасибо поисковым организациям, которые возвращают героев их семьям. Эти ребята делают поистине святое дело", — отметила Смирнова-Кантор.

Великая Отечественная война, бой в Белоруссии
© Sputnik/ Peter Bernstein
Эхо ВОВ: казах-диверсант, освободив Молдову, взорвал базу нацистов

Обнаруженные в ходе тех же поисковых работ личные вещи еще одного защитника Кишинева, красноармейца по фамилии Бузина, были переданы его внуку, приехавшему в этот день в Молдову из Украины.

Заповедь ветерана

На церемонии перезахоронения присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации президента Молдовы, депутаты парламента, сотрудники Посольства России в Молдове и представительства Россотрудничества, члены НПО, жители Кишинева, представители молодежи.

"Память о Победе": блокадный Ленинград глазами маленькой девочки >>>

Торжественное мероприятие было осуществлено при поддержке администрации президента, министерства обороны РМ, Посольства России и представительства Россотрудничества. В нем принял участие почетный караул, военный оркестр и салютная команда национальной армии.

Установка обелиска у села Каракуй
© Photo: Facebook / Василий Сеньковский
Подвиг времен ВОВ у села Каракуй: фашистам не дали выйти из окружения

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Войцехович, призванный в ряды Красной Армии летом 1941 года в родной Белоруссии, прошел битву за Москву, Сталинград, Курскую дугу, Ясско-Кишиневскую операцию, освобождал Европу >>>

"Молдова стала для меня второй Родиной. Хочу пожелать всем вам, чтобы память о героях, освободивших мир от фашизма, навсегда осталась в сердцах и умах последующих поколений", — обратился к собравшимся Войцехович.

Память о Победе: отомстил за друзей и расписался на рейхстаге >>>

За время своей деятельности Русский историко-патриотический клуб и поисковый отряд "Август" обнаружили и предали земле останки более 300 солдат Красной Армии, погибших в период Великой Отечественной войны.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Наследники великой Победы (147)

По теме

Поисковики опубликовали воспоминания 300 ветеранов ВОВ из Молдовы
Поисковое движение Молдовы выходит на мировой уровень
Поисковики установили кресты на братских могилах красноармейцев
Молдавские поисковики увековечили имена еще трех участников ВОВ
Теги:
перезахоронение, красноармейцы, останки, 22 июня 1941 года, Великая Отечественная война, День памяти и скорби, Национальный Координационный Комитет "Победа", "Август", Русский историко-патриотический клуб, Россотрудничество, Посольство России в Молдове, Иосиф Кантор, Владимир Войцехович, Алексей Петрович, СССР, Молдова, Россия, Кишинев
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации РФ
    Идут своим курсом

    Наращивание военного присутствия НАТО в странах Балтии и повышение активности свидетельствует о нежелании западных партнеров отказаться от антироссийского курса.

  • Иван Коновалов, архивное фото
    Как у себя дома

    Невежливое поведение военнослужащих стран НАТО в Прибалтике свидетельствует об оккупационной составляющей политики, считает директор центра стратегической конъюнктуры Иван Павлович Коновалов.

  • Генеральное консульство РФ в Нарве, Эстония. Архивное фото
    Добрый консул

    Генконсульство России в эстонской Нарве запустило для посетителей онлайн-рубрику для ответа на самые популярные вопросы и разъяснения соотечественникам типичных ошибок при оформлении документов.

  • Солдат войсковой части
    Служить стране по-новому

    В Беларуси появится военная служба по мобилизации, соответствующие поправки приняла Палата представителей Национального собрания.

  • Православные верующие на праздничной службе в День Святого Андрея Первозванного в храме Сиони
    Главное – верить

    Грузия названа самой верующей среди стран Центральной и Восточной Европы – 99% населения верят в Бога.

  • Радио студия Sputnik Абхазия
    "Заводное" сотрудничество

    В 2017 году Россия расширит поставки продуктов и оборудования в Абхазию. Впервые в Абхазии состоится бизнес-миссия 12 заводов из России, сказал торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.

  • Президент Ильхам Алиев принял бывшего премьер-министра Франции Доминик де Вильпен
    Дружба с французским акцентом

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном развитие двусторонних отношений.

  • Карен Карапетян
    Мечты сбываются

    Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет позволит построить Армению, о которой все мечтают, считает премьер-министр Карен Карапетян.

  • Аэропорт Астаны
    Именем президента

    Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление правительства о переименовании аэропорта Астаны в честь главы государства Нурсултана Назарбаева.

  • Правительство Южной Осетии
    "Круглая" помощь

    Россия выделит более трех миллиардов рублей на реализацию инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию Южной Осетии в 2018-2019 годах.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации РФ
    Идут своим курсом

    Наращивание военного присутствия НАТО в странах Балтии и повышение активности свидетельствует о нежелании западных партнеров отказаться от антироссийского курса.

  • Иван Коновалов, архивное фото
    Как у себя дома

    Невежливое поведение военнослужащих стран НАТО в Прибалтике свидетельствует об оккупационной составляющей политики, считает директор центра стратегической конъюнктуры Иван Павлович Коновалов.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушки в купальниках во время прогулки на яхте
Девушки СССР: как с тех пор изменились стандарты красоты
В Испании нашли останки зауропода
В Испании нашли останки зауропода
Глобальный индекс терроризма — 2016
Рейтинг стран по уровню терроризма

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться