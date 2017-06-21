Останки 62 участников ВОВ были перезахоронены на кишиневском мемориале

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В канун Дня памяти и скорби, отмечаемого 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в Кишиневе, на мемориале воинской славы "Вечность" состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 62 красноармейцев, погибших в 1941 году при обороне столицы Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.

© Photo: архив Ивы Шолковской Эхо ВОВ: трогательная реликвия в семье заслуженного врача Молдовы

"Память о Победе": От Курска "до самых вражеских ворот" >>>

Впервые за последние 43 года останки борцов с фашизмом предали земле на главном мемориале нашей страны.

"Семьи героев вновь обрели своих родных"

Как сообщил корреспонденту Sputnik руководитель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, останки воинов удалось обнаружить близ территории кишиневского мемориала в результате совместной поисковой экспедиции Русского историко-патриотического клуба, отряда "Август" и Союза немецкого народа.

© Sputnik/ Макс Альперт Ветераны вспоминают войну: как работала военная разведка в годы ВОВ

Благодаря найденным там же личным вещам красноармейцев и данным архивов удалось установить имена 21 советского солдата. Среди них — уроженец Кишинева Иосиф Кантор, служивший водителем. В ходе торжественной церемонии предметы, принадлежавшие этому воину — именной медальон, пряжка и пуговица — были переданы его внучке Инне Смирновой-Кантор, которая приехала из Израиля, чтобы проводить в последний путь своего деда >>>

"Память о Победе": жизнь, оборвавшаяся в своем зените >>>

"Все эти годы дедушка считался пропавшим без вести. Наша семья репатриировалась в Израиль 27 лет назад, и мы уже не чаяли получить хоть какие-то сведения о нашем дорогом родственнике. Спасибо поисковым организациям, которые возвращают героев их семьям. Эти ребята делают поистине святое дело", — отметила Смирнова-Кантор.

Обнаруженные в ходе тех же поисковых работ личные вещи еще одного защитника Кишинева, красноармейца по фамилии Бузина, были переданы его внуку, приехавшему в этот день в Молдову из Украины.

Заповедь ветерана

На церемонии перезахоронения присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации президента Молдовы, депутаты парламента, сотрудники Посольства России в Молдове и представительства Россотрудничества, члены НПО, жители Кишинева, представители молодежи.

"Память о Победе": блокадный Ленинград глазами маленькой девочки >>>

Торжественное мероприятие было осуществлено при поддержке администрации президента, министерства обороны РМ, Посольства России и представительства Россотрудничества. В нем принял участие почетный караул, военный оркестр и салютная команда национальной армии.

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Войцехович, призванный в ряды Красной Армии летом 1941 года в родной Белоруссии, прошел битву за Москву, Сталинград, Курскую дугу, Ясско-Кишиневскую операцию, освобождал Европу >>>

"Молдова стала для меня второй Родиной. Хочу пожелать всем вам, чтобы память о героях, освободивших мир от фашизма, навсегда осталась в сердцах и умах последующих поколений", — обратился к собравшимся Войцехович.

Память о Победе: отомстил за друзей и расписался на рейхстаге >>>

За время своей деятельности Русский историко-патриотический клуб и поисковый отряд "Август" обнаружили и предали земле останки более 300 солдат Красной Армии, погибших в период Великой Отечественной войны.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>