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Суд сектора Буюкань

Илану Шору вынесли приговор

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Кишиневский суд в среду вынес приговор известному молдавскому бизнесмену Илану Шору

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы по итогам заседания в среду приговорил молдавского бизнесмена, примара Оргеева Илана Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа.

Инстанция постановила также освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

Примара Оргеева задержали 22 июня 2016 года. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа Апелляционная палата постановила перевести Шора под домашний арест. С тех пор он несколько раз продлевался. Дело было передано в суд 24 августа прошлого года. Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го буюканский суд провозгласил приговор. 

Адвокат Илана Шора Денис Уланов
© Photo: пресс-служба "Партии Шора"
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Прокурор Андрей Бэешу не согласился с вердиктом, сообщив журналистам, что выступает за более жесткое наказание.

В свою очередь, адвокаты Шора не согласились со столь суровым вердиктом.

"Не нужно забывать о том, что Илан Шор явился с повинной. Он помог раскрыть схему, назвал конкретных бенефициаров. Это Вячеслав Платон", — заявил адвокат Денис Уланов.

По его словам, Илану Шору предъявили обвинения в нанесении ущерба в 5,2 миллиарда леев.

"На протяжении рассмотрения дела в суде мы доказали, что если ущерб и был, то это 2,6 миллиарда леев", — сказал Уланов.

Адвокат подчеркнул, что Илан Шор не признает себя виновным.

"Мы будем обжаловать этот приговор", — добавил Уланов.

Сам Шор в момент провозглашения решения в зале заседаний не присутствовал. Адвокаты сообщили, что ранее ему стало плохо, поэтому была вызвана бригада скорой помощи.

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Теги:
приговор, суд, Денис Уланов, Илан Шор
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