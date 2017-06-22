Цветы к Вечному огню - в Кишиневе почтили память павших в ВОВ

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. В Молдове проходят памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби — дня начала Великой Отечественной войны.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Останки 62 участников ВОВ были перезахоронены на кишиневском мемориале

В Кишиневе представители дипломатических миссий России, Беларуси и Казахстана возложили цветы к Вечному огню на Мемориале воинской славы "Вечность".

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"Спасибо коллегам за то, что пришли сегодня почтить память павших в борьбе с фашизмом и жертв гитлеровского произвола из числа мирных жителей. Уверен, что эта дата должна стать священной также и для молодежи — чтобы о жертве многомиллионного советского народа в Великой Отечественной войне не забывали никогда", — заявил в беседе с корреспондентом Sputnik посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

22 июня 1941 года немецко-фашистские войска и их пособники из числа других стран без объявления войны вероломно напали на Советский Союз. Советские пограничники и подразделения Красной Армии на территории МССР одними из первых приняли неравный бой с заметно превосходящими их силами противника.

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