Поезд Кишинев-Одесса станет ездить чаще

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. С 23 июня поезд Кишинев-Одесса будет ездить три раза в неделю вместо двух, как это было ранее, сообщили в четверг в ГП "Железная дорога Молдовы".

"С 23 июня поезд Кишинев-Одесса, до этого ездивший в субботу и воскресенье, начнет ездить и в пятницу. Такой график действителен до 8 сентября", — пояснили в ведомстве.

Если пассажиропоток будет высоким, то предприятие может продлить действие такого графика.

С 17 декабря поезд Кишинев-Одесса стал гораздо быстрее прибывать по назначению — время в пути сократилось почти на час. Это стало возможным после того, как руководство ГП "Железная дорога Молдовы" договорилось с представителями Таможенной службы о том, чтобы контроль пассажиров проводился еще до их посадки на поезд, то есть в здании железнодорожного вокзала.

Теперь время в пути составляет приблизительно 4 часа и 15 минут. Из Кишинева поезд в Одессу отправляется в 8.11, а в обратном направлении – в 16.00.

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