Акция "Свеча памяти", посвященная дню начала ВОВ, состоялась в Молдове

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. В Молдове состоялась VIII Республиканская акция "Свеча Памяти", посвященная 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Мемориалы ВОВ в Молдове: разбитые плиты нашей памяти

Акцию организовали Русский историко-патриотический клуб, поисковый отряд "Август" и Дубосарская организация Союза офицеров Республики Молдова в рамках деятельности Национального Координационного комитета "Победа".

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Мероприятие состоялось у руин долговременной огневой точки (ДОТ) № 417 у села Кошница Дубоссарского района. Гарнизон ДОТа принял неравный бой против немецко-румынских захватчиков в июле 1941 года, но не сдался врагу. Здесь, на этом небольшом клочке земли в мае 1944 года в ожесточённых боях с фашистскими захватчиками погибло около 10 тысяч советских воинов. Из них 3,5 тысячи до сих пор числятся пропавшими без вести.

В память о погибших героях была организована культурная программа, включавшая просмотр документальных фильмов о Великой Отечественной войне, исполнение песен и стихотворений военных лет. Для участников мероприятия была приготовлена фронтовая каша в полевых условиях и горячий чай.

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Утром, в 4 часа, акция завершилась минутой молчания и зажжением свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Также гости возложили цветы к монументу Славы в селе Кошница.

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