Двухлетняя девочка потеряна или брошена: детали

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Глава пресс-службы Кишиневского инспектората полиции Адриан Жовмир отметил, что пока никакой информации о родителях девочки найти не удалось. Полиция продолжает поиск.

"Стараемся найти родственников, ее маму. Мы проверяем все версии. Где и кто ее родители, где они проводили время. Пока расследуем дело", — добавил Жовмир.

Девочку, которой на вид примерно два года, нашли без присмотра около центрального рынка столицы.

Выяснить у нее, кто родители и где она живет не получилось, так как девочка еще плохо разговаривает.

На данный момент ребенок находится в Муниципальном центре размещения и реабилитации детей раннего возраста. Там она пробудет до тех пор, пока не будут найдены ее родственники.

Полиция призывает граждан, которые что-либо знают о найденной девочке, сообщить об этом по номерам: 0(22) 27-01-84 / 27-22-57 или 0795 166 51.

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