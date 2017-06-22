В Молдове ослабят ограничения на охоту

КИШИНЕВ, 22 июня — Sputnik. Министерство окружающей среды намерено ослабить запрет на охоту в предстоящем сезоне 2017-2018 годов. В начале июня ведомство вынесло на публичное обсуждение список запрещенных к отстрелу животных, в который были внесены 14 видов представителей молдавской фауны.

Согласно первоначальному проекту закона, охота в молдавских лесах разрешалась только на лис и кабанов.

Обновленный документ, переработанный министерством окружающей среды, наоборот, идет навстречу охотникам. В частности, из списка запрещенных к отстрелу животных были исключены полевые зайцы, голуби, перепелки, фазаны, гуси, утки и группа птиц семейства бекасовых.

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Таким образом, сезон охоты на кабанов будет длиться с 14 октября по 24 декабря 2017 года. Квота на их отстрел составит 420 голов. Охотиться на лис и шакалов можно будет с 19 августа 2017-го по 26 февраля 2018-го года без количественных ограничений. Отстрел полевых зайцев разрешается с 26 ноября по 31 декабря 2017-го года в размере 19-ти тысяч голов. Сезон охоты на голубей и перепелок продлится с 19 августа по 15 октября текущего года. К отстрелу будут разрешены 20 и 25 тысяч особей соответственно. Охота на уток, гусей и птиц семейства бекасовых планируется с 23 сентября по 31 декабря.

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