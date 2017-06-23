Скандальный итог: мать потерявшейся девочки не искала ее две недели

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с уличной преступностью и преступлениями в городском транспорте установили личность матери двухлетней девочки, найденной в среду рядом с Центральным рынком Кишинева.

"Женщину нашли в компании лиц без определенного места жительства и злоупотребляющих спиртными напитками. Она живет в Кишиневе и ей 26 лет. Ее вместе с сожителем сопроводили в столичное управление полиции. Выяснилось, что женщина злоупотребляет алкоголем и в последний раз видела дочь 4-5 июня", — подчеркнули в Инспекторате полиции столицы.

В полиции женщина рассказала, что ее знакомый отправился с ребенком в некую столовую и до сих пор не вернулся.

По ее словам, девочку зовут Алина. Также женщина призналась, что в настоящее время беременна.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства случившегося, чтобы установить степень вины биологической матери ребенка. Материалы дела также передадут органам соцпомощи, после чего будет принято решение, возвращать ли ребенка матери.

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