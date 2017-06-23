В Молдове с этикеток продуктов уберут дату изготовления

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Депутаты на очередном заседании парламента в пятницу одобрили в первом чтении изменения в законодательство, предусматривающие исключение с упаковки и этикетки необходимости указывать дату изготовления продукта.

Перед голосованием в высшем законодательном органе страны развернулись серьезные дискуссии. Парламентарии потребовали объяснить такие нововведения вице-министра сельского хозяйства Василе Луку, который представлял документ.

"Важно ведь не то, когда был произведено продукт, а то, когда истекает срок его годности. Определение предельной даты употребления означает до какого срока продовольственные продукт безопасен", — сказал Лука.

Многие депутаты выступили за то, что население все-таки должно знать, когда произвели продукт.

"У скоропортящихся продуктов, например, молока, срок годности которого составляет 2-3 дня, можно приблизительно представить, когда они были произведены. А что делать с консервами? Мы будем видеть только дату истечения срока годности, а сами они могут быть законсервированы и два года назад", — сказал депутат Джордже Мокану.

© Sputnik/ Pavel Lisitsyn В Кишиневе полиция конфисковала продукты из будущего

В связи с этим парламентарии потребовали автора законопроекта объяснить, как государство будет контролировать экономических агентов, которые смогут продавать продукты, несколько лет хранящиеся на складе.

Вице-министр, в свою очередь, отметил, что положения предлагаемого проекта соответствуют многим европейским директивам, которые поддерживают исключение даты изготовления с упаковки.

Спикер парламента предложил депутатам подготовить изменения, пояснив, что они будут учтены при голосовании за проект во втором чтении.

Законодательная инициатива предусматривает, что на упаковке обязательно должны быть написаны название продукта и его состав, указана энергетическая ценность, чистый вес продукта, срок его хранения и дата истечения срока годности. При этом, на этикетке впервые появится список ингредиентов и адъювантов, которые могут вызывать аллергию или непереносимость.