Летний отдых в городе: какие бассейны в Кишиневе вас ждут

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Жара. Теплое море ждут туристов, выбравших отдых на курорте. А как спасаться от горячего солнца тем, кому море этим летом не светит?
Лучшая альтернатива морю в городских условиях — это бассейны!
Отдохнуть здесь можно самим, с друзьями или всей семьей.
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