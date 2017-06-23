В магазины Молдовы нагрянут с проверками

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Глава молдавского правительства Павел Филип поручил Национальному агентству продовольственной безопасности начать проводить проверки товаров, которые продаются в продовольственных магазинах.

"Вы все видели множественные репортажи о просроченных продуктах, которые продаются в магазинах. Мы уже много раз поднимали это вопрос, в том числе на прошло неделе. Прошу Национальное агентство продовольственной безопасности провести проверки не только в магазинах, где продают продукты питания. Сейчас лето, когда дети отдыхают в лагерях, поэтому нужно провести проверки и там", — сказал глава правительства.

По его словам, эти действия следует провести в течение месяца.

"Нужно будет принять меры в отношении тех, кто создает эти проблемы", — заключил премьер.

Сообщения о том, что в тех или иных магазинах и супермаркетах продаются просроченные продукты появляются регулярно.

При этом, довольно высоким остается показатель острых желудочно-кишечных заболеваний. Только за четыре месяца в стране зарегистрировали 4,5 тысячи подобных случаев.