КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. В Сети опубликовано снятое в 1990 году из окна движущегося автомобиля видео улиц Кишинева.

Под задорный джаз путь водителя автомобиля и сидящего на переднем сидении видеооператора, видимо, любителя, пролегает через въезд в Кишинев со стороны Скулянки, улицу Каля Ешилор, мимо парка "Ла Извор", через проспект Штефан чел Маре, улицу Пушкина, проспект Г. Виеру, мимо Цирка, через улицы Флорилор, Московский проспект, улицы Киевскую, Албишоару, проспекты Гагарина, Негруцци и виадук. Также мы видим панораму Долины роз, снятой с виадука.

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Еще нет на дорогах Кишинева люксовых иномарок, не понастроены еще "бутики-курятники". Люди одеты скромнее, да и меньше их гораздо, нежели сейчас, когда в селах нет работы, и те, кто не уехал из страны, пытают счастье в Кишиневе. А сам город производит впечатление чистого и ухоженного, несмотря на весеннюю "свежую серость".

И хотя оператор снимал нечетко и делал резкие "наезды", те, чьи лучшие годы прошли на изломе эпох, социалистической и современной, смогут с удовольствием поностальгировать за просмотром этой видеозаписи.