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В отпуск на машине: как подготовить авто к длительной поездке

© PIXABAY / Unsplash
Общество
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Несколько важных советов для тех, кто собирается путешествовать этим летом на автомобиле

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Лето в самом разгаре, правда, еще не все наши граждане успели отдохнуть. Поездки на машине к морю или в Европу давно стали привычными для жителей нашей страны.

Birou Vamal Albița, România
© Sputnik/ Rodion Proca
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Однако, отправляясь в длительное путешествие, важно помнить: машину к поездке необходимо подготовить.

Правило № 1: Проверяем в порядке ли документы

Водительское удостоверение должно быть не просроченным. Проверьте, не истекает ли у вас срок действия. Также в порядке должен быть техосмотр. Купите обязательно виньетку той страны, куда направляетесь, скажем – Румынии, Болгарии или той же Греции.

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Плюс туристам обязательно нужны "зеленая карта" для авто (на случай ДТП за границей) и полисы медицинского страхование туристов, выезжающих за рубеж.

Отдых в летнюю жару
© Sputnik/ Levan Avlabreli
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Приобрести последние можно как в страховой компании, так и на специализированных сайтах, оплатив банковской картой.

Правило № 2: Открываем капот машины

Если разбираетесь в машинах и самостоятельно можете менять масло, фильтры и т.д. – можно сэкономить, но в идеале лучше довериться все-таки профессионалам и перед дальней дорогой пройти диагностику в специализированных сервисах. Там-то и проверят специалисты  состояние тормозных колодок и дисков, давление воздуха в шинах, электронику, нормально ли работает кондиционер (летом это особенно актуально!).

Правило № 3: Соберите аптечку

Убедитесь, что ваша аптечка и огнетушитель в порядке.

Архивное фото моря
© Sputnik/ Александр Ковалев
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Полезна в путешествиях автозарядка, которая помогает заряжать телефоны и планшеты прямо на ходу от работающего аккумулятора.

Не лишним будет проверить в навигаторе карты той страны, куда вы направляетесь. В идеале – иметь и навигатор, и все нужные приложения в телефоне.

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Оказавшись вдали от дома, не оставляйте надолго автомобиль без присмотра. Самый оптимальный вариант — это платная парковка или стоянка у отеля, где вы планируете провести каникулы.

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Теги:
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