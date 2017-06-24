Президент Молдовы выразил соболезнования Китаю

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования лидеру Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с гибелью и пропажей множества местных жителей во время схода оползня 24 июня.

Оползень сошел вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, погребя под собой 62 домашних хозяйства. В результате несколько человек погибли. Пропали без вести, по различным данным, от 120 до 200 местных жителей.

"С грустью узнал о произошедшем в ночь с 23 на 24 июня. В результате потеряны человеческие жизни, многие ранены или пропали без вести. Передал соболезнования господину Си Цзиньпину, президенту Китайской Народной Республики, подчеркнув, что мы глубоко сопереживаем народу Китая", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв. В поисках принимают участие более 540 спасателей, а также пожарные, медики и тяжёлая техника.