Ищут родственников 16-ти украинцев, найденных в Молдове

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Останки 19-ти из 62 красноармейцев, найденных в Кишиневе и преданных земле на мемориале "Вечность", принадлежат выходцам с Украины, свидетельствую данные Книги памяти Украины.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Останки 62 участников ВОВ были перезахоронены на кишиневском мемориале

Обнаруженные останки принадлежат советским военнослужащим, погибшим при обороне Кишинева от фашистов летом 1941 года. Их нашли случайно в двухстах метров от нынешнего захоронения около полугода назад во время поисковой экспедиции Русского историко-патриотического клуба, отряда "Август" и Союза немецкого народа.

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Изначально планировалось извлечь из земли останки немецких солдат, захороненных в 1944 году в братской могиле в годы фашистской оккупации Молдовы. Но при прокладке траншеи ниже уровня захоронения члены немецко-молдавской экспедиции наткнулись на другие останки, поначалу приняв их за немецкие. Однако дальнейшая расчистка показала, что на глубине 2,5 метра, под немцами, в двух ямах лежат советские бойцы.

© AP Photo / Sebastian Scheiner Его нашли в Кишиневе почти через 80 лет благодаря дочери в Израиле

Имена 21 из них удалось восстановить. Девятнадцать человек оказались уроженцами Украины. Это молодые пограничники, погибшие 6 июля при бомбежке прямо в учебном классе. В донесении о потерях 43-го резервного пограничного полка указано, что все они были похоронены на русском кладбище Кишинева. Теперь эта территория находится за оградой современного Центрального православного (Армянского) кладбища, на спортплощадке пожарного депо.

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На сегодняшний день найдены родственники троих пограничников с Украины — Александра Бузины с Сумщины, Кузьмы Трегуба и Ивана Кружилова с Мелитопольщины. Эти имена вписаны в украинскую электронную базу данных погибших в годы Великой Отечественной войны.

Александр Филиппович Бузина родился в 1917 году в поселке Коземинский Грунского района Сумской области. Был командиром отделения 43-го резервного пограничного полка войск НКВД.

© Facebook / Книга Памяти Молдавии Александр Филиппович Бузина

Иван Кузьмич Кружилов родился в 1911 году в селе Спасское Мелитопольского района Запорожской области. Служил рядовым, стрелком 43-го резервного пограничного полка войск НКВД.

© Facebook / Книга Памяти Молдавии Иван Кузьмич Кружилов

Кузьма Кириллович Трегуб родился в 1912 году в селе Ново-Николаевка Мелитопольского района Запорожской области. Служил рядовым, снайпером 43-го резервного пограничного полка войск НКВД.