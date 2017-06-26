В Молдове для водителей появятся ограничения

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. У всех въездов в Кишинев появились новые дорожные знаки, призванные предупредить водителей о вводимых ограничениях.

Как сообщили в понедельник в Национальном инспекторате по патрулированию, речь идет об указателях для тех, кто находится за рулем крупногабаритного транспорта весом более 20 тонн.

© Sputnik/ Кирилл Каллиников Новые подробности массовой замены водительских прав в Молдове

Таким образом, фурам такого веса запрещен проезд в те дни, когда температура воздуха превышает 30 градусов по Цельсию. Ограничение вводится с 10.00 до 20.00.

Как уточнили в ведомстве, это не касается пассажирского транспорта и тех транспортных единиц, которые перевозят продукты питания и необходимые для ликвидации чрезвычайных ситуаций материалы.

С 25 июня в Молдове действует "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. В указанный период синоптики прогнозируют, что в большинстве районов страны дневная температура превысит 33 градуса по Цельсию. Также существует риск появления возгораний природного характера.

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