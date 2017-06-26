В Молдове всю неделю столбик термометра будет рекордно зашкаливать

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. В Молдове температурные показатели вплотную приблизились к рекордной отметке и не исключено, что даже превзойдут исторический максимум.

© Sputnik/ Rodion Proca Метеорологи рассказали об аномалиях и экстремальной погоде в 2017 году

С 25 июня в Молдове действует "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. В указанный период синоптики прогнозируют, что в большинстве районов страны дневная температура превысит +33 градуса по Цельсию. Также существует риск появления возгораний природного характера.

В первый день рабочей недели в стране воздух прогреется до +35 градусов. Примечательно, что при этом рекорд 26 июня составляет +35,4 градуса по Цельсию и был установлен в 2007 году.

На следующий день будет лишь немногим прохладней. Синоптики прогнозируют до +33 градусов. Также по всей стране пройдут кратковременные грозовые дожди. По статистике самый жаркий день 27 июня был в 1939 году, тогда столбик термометра поднялся до отметки +35 градусов.

А с середины недели станет жарче. 28 июня ожидается до +35, в четверг – еще на градус больше, а в пятницу и субботу – до +37 градусов.

© Photo: meteo.md Прогноз погоды в Молдове на неделю

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в такую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки.