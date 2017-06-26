Врач, обвиненный в безразличии к больному, всего лишь получил выговор

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. После того, как общественности стало известно о том, что бригада скорой помощи в Кишиневе дважды отказалась транспортировать в больницу человека в предкоматозном состоянии, этот вопрос был вынесен на обсуждение профильных органов системы здравоохранения.

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В безразличии к 19-летнему Алексею Бобок обвинила конкретную бригаду врачей "скорой" мать больного — Валерия Бобочел.

Алексей Бобок страдает синдромом миодистрофии Дюшенна. Этот постоянно прогрессирующий тяжелый недуг парализует мышцы тела. Алексей не может самостоятельно передвигаться, и за ним требуется постоянный уход. Любое отклонение от режима лечения и опоздание с медицинским вмешательством при каком-либо форс-мажоре может обернуться для таких больных необратимыми последствиями. Все это крайне усугубляло положение.

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Инцидент произошел 9 мая этого года. Тогда, по словам Валерии, бригада "скорой" не оказала Алексею необходимой помощи, и его жизнь буквально висела на волоске. После того, как парня все-таки доставили в больницу, а потом еще целый месяц держали в реанимации, чтобы избавить от пневмонии, пагубной для человека в его состоянии, — вопрос о степени вины врачей вынесли на заседании дисциплинарной комиссии Национального центра скорой медицинской помощи.

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Как сообщила корреспонденту Sputnik секретарь этой комиссии Лучия Гросу, на заседании врач скорой помощи сообщил, что, когда он прибыл домой к Валерии в первый раз, то предложил увезти Алекса в больницу.

"По его словам, в ответ на это доамна Валерия сказала, что хочет посоветоваться с лечащим врачом сына. Тогда врач, как он утверждает, заявил, что, если ситуация ухудшится, — нужно будет обязательно вызвать "скорую" снова. Во второй раз, когда врач прибыл по тому же адресу около 23.00 и хотел забрать Алекса в больницу, Валерия, по его словам, не дала этого сделать, объяснив свой поступок тем, что необходима специальная кровать, чтобы поддерживать определенное положение тела Алекса. Тогда он созвонился с медиком-координатором, который вызвал по данному адресу специальную реанимационную бригаду", — рассказала Гросу.

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По ее словам, дисциплинарная комиссия постановила вынести данному врачу предупреждение в соответствии с Трудовым кодексом.

Sputnik попросил Валерию Бобочел прокомментировать слова врача скорой помощи и решение дисциплинарной комиссии.

"Бог ему судья. Пусть рассказывает все, что угодно, чтобы оправдать свои действия. Ему следует понять — равнодушие убивает, и, если у него нет душевных сил, знаний и опыта, чтобы спасать жизни людей, то пусть займется чем-то менее ответственным. Пусть рассказывает сказки, у него, вижу, хорошо получается. Обращаюсь к тем, кто пострадал или может пострадать от подобных людей при вызове "скорой". Не молчите, не соглашайтесь с тем, что можно подождать и до завтра. Звоните, добивайтесь результата!", — сказала Валерия.

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В то же время она отметила, что бригада "скорой" во главе с врачом Василием Тодирашем, которая прибыла на третий вызов, выполнила свою задачу более, чем на сто процентов.

"Они помогали нам и в больнице, когда Алексу нужно было сделать томографию. Это Люди с большой буквы!", — добавила Валерия.

Также она поблагодарила Министерство здравоохранения и лично министра Руксанду Главан за пристальное внимание к судьбе Алексея и инициирование расследования по факту халатности врачей скорой помощи.