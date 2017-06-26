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Пенсионер

Жители Приднестровья смогут получать молдавскую пенсию

© Sputnik/ Evghenii PANASENCO
Общество
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Соответствующие поправки в пенсионную систему вынесло на публичное обсуждение министерство труда, социальной защиты и семьи

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Нововведения коснутся жителей Приднестровья, обладающих молдавскими паспортами. Власти Молдовы предлагают учитывать трудовой стаж, наработанный ими после 1 января 1992-го года. Он ляжет в основу для начисления пособия по старости. В министерстве труда, социальной защиты и семьи отмечают, что, хотя граждане, проживающие на левом берегу Днестра, не делают взносов в государственный бюджет социального страхования Республики Молдова, данная инициатива выдвинута для того, чтобы соблюсти их социальные права.

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"Подчеркиваем, что юридически территория, расположенная на левом берегу Днестра, является частью Республики Молдова, и ее граждане имеют право работать в любом учреждении, расположенном на территории страны", — поясняет ведомство.

Трудовой стаж будет учитываться с 1 января 1992 года, однако, по предложению Минтруда, пенсию начислят, начиная с другой даты — с 1 января 1999 года. При расчетах будет учитываться минимальная заработная плата на момент начисления пособия. Кроме того, гражданам обещают дополнительную финансовую поддержку в размере 550-ти леев. Правда, получать сразу две пенсии — и молдавскую и приднестровскую не выйдет, предупреждают в министерстве труда, социальной защиты и семьи. С 2013 года между Кишиневом и Тирасполем действует механизм обмена данными. Так что гражданин должен выбрать — какую из двух пенсий ему выгоднее получать.

Как отмечают в профильном ведомстве, данная инициатива требует дополнительных расходов из государственного бюджета. На 2018-й год понадобится порядка 386 тысяч леев, на 2019-й — 830 тысяч, на 2020-й один миллион 313 тысяч леев.

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Теги:
пенсии, Молдова, Приднестровье
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